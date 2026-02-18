Videos
Inside The Historic AHL Outdoor Game Featuring The Iowa Wild And Milwaukee Admirals

Feb 10, 2026

Here is how the players, the staff and broadcast crew made it through the coldest pro hockey outdoor game on record to provide an unforgettable experience.

Arsenii Sergeev Makes Scorpion Save In Shootout
00:36

Arsenii Sergeev Makes Scorpion Save In Shootout

12h ago

Replay: Home - 2026 Utica vs Bridgeport | Feb 17 @ 6 PM
2:57:36

Replay: Home - 2026 Utica vs Bridgeport | Feb 17 @ 6 PM

Pro · 14h ago

Replay: Away - 2026 Utica vs Bridgeport | Feb 17 @ 6 PM
2:57:42

Replay: Away - 2026 Utica vs Bridgeport | Feb 17 @ 6 PM

Pro · 14h ago

AHL Top Plays Following All-Star Break
1:31

AHL Top Plays Following All-Star Break

18h ago

Replay: Home - 2026 Ontario vs Abbotsford | Feb 16 @ 12 PM
3:11:59

Replay: Home - 2026 Ontario vs Abbotsford | Feb 16 @ 12 PM

Pro · 1d ago

Replay: Away - 2026 Ontario vs Abbotsford | Feb 16 @ 12 PM
3:11:53

Replay: Away - 2026 Ontario vs Abbotsford | Feb 16 @ 12 PM

Pro · 1d ago

Replay: Away - 2026 Calgary vs Manitoba | Feb 16 @ 1 PM
3:34:36

Replay: Away - 2026 Calgary vs Manitoba | Feb 16 @ 1 PM

Pro · 1d ago

Replay: Home - 2026 Calgary vs Manitoba | Feb 16 @ 1 PM
3:34:36

Replay: Home - 2026 Calgary vs Manitoba | Feb 16 @ 1 PM

Pro · 1d ago

Replay: Away - 2026 Hershey vs Belleville | Feb 16 @ 2 PM
3:19:35

Replay: Away - 2026 Hershey vs Belleville | Feb 16 @ 2 PM

Pro · 1d ago

Replay: Home - 2026 Hershey vs Belleville | Feb 16 @ 2 PM
3:19:35

Replay: Home - 2026 Hershey vs Belleville | Feb 16 @ 2 PM

Pro · 1d ago

Replay: Home - 2026 Laval vs Toronto | Feb 16 @ 1 PM
3:27:30

Replay: Home - 2026 Laval vs Toronto | Feb 16 @ 1 PM

Pro · 1d ago

Replay: Away - 2026 Laval vs Toronto | Feb 16 @ 1 PM
3:27:24

Replay: Away - 2026 Laval vs Toronto | Feb 16 @ 1 PM

Pro · 1d ago

Replay: Home - 2026 Hartford vs Charlotte | Feb 16 @ 11 AM
3:23:06

Replay: Home - 2026 Hartford vs Charlotte | Feb 16 @ 11 AM

Pro · 1d ago

Replay: Away - 2026 Hartford vs Charlotte | Feb 16 @ 11 AM
3:23:06

Replay: Away - 2026 Hartford vs Charlotte | Feb 16 @ 11 AM

Pro · 1d ago

Replay: Home - 2026 Tucson vs Coachella Valley | Feb 15 @ 2 PM
3:29:48

Replay: Home - 2026 Tucson vs Coachella Valley | Feb 15 @ 2 PM

Pro · 2d ago