The Coldest Professional Hockey Game In History: 2026 Iowa Wild Outdoor Classic
Jan 25, 2026
History was made as the Iowa Wild hosted the Milwaukee Admirals in the 2026 Outdoor Classic, becoming the coldest professional hockey game ever played.
Calgary Flames Prospect Zayne Parekh Scores His First AHL Goal
3h ago
