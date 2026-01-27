Videos
undefined

The Coldest Professional Hockey Game In History: 2026 Iowa Wild Outdoor Classic

Jan 25, 2026

History was made as the Iowa Wild hosted the Milwaukee Admirals in the 2026 Outdoor Classic, becoming the coldest professional hockey game ever played.

Tags:
Replay: Home - 2026 Laval vs Calgary | Jan 26 @ 6 PM
3:20:12

Replay: Home - 2026 Laval vs Calgary | Jan 26 @ 6 PM

Pro · 1h ago

Calgary Flames Prospect Zayne Parekh Scores His First AHL Goal
00:52

Calgary Flames Prospect Zayne Parekh Scores His First AHL Goal

3h ago

Replay: Home - 2026 Tucson vs Henderson | Jan 25 @ 4 PM
3:49:43

Replay: Home - 2026 Tucson vs Henderson | Jan 25 @ 4 PM

Pro · 1d ago

Replay: Home - 2026 San Diego vs Abbotsford | Jan 25 @ 3 PM
3:11:47

Replay: Home - 2026 San Diego vs Abbotsford | Jan 25 @ 3 PM

Pro · 1d ago

Replay: Away - 2026 San Diego vs Abbotsford | Jan 25 @ 3 PM
3:11:53

Replay: Away - 2026 San Diego vs Abbotsford | Jan 25 @ 3 PM

Pro · 1d ago

Replay: Away - 2026 Grand Rapids vs Manitoba | Jan 25 @ 1 PM
3:37:01

Replay: Away - 2026 Grand Rapids vs Manitoba | Jan 25 @ 1 PM

Pro · 1d ago

Replay: Home - 2026 Grand Rapids vs Manitoba | Jan 25 @ 1 PM
3:37:00

Replay: Home - 2026 Grand Rapids vs Manitoba | Jan 25 @ 1 PM

Pro · 1d ago

Replay: Away - 2026 Syracuse vs Utica | Jan 25 @ 2 PM
3:21:12

Replay: Away - 2026 Syracuse vs Utica | Jan 25 @ 2 PM

Pro · 1d ago

Replay: Home - 2026 Syracuse vs Utica | Jan 25 @ 2 PM
3:21:12

Replay: Home - 2026 Syracuse vs Utica | Jan 25 @ 2 PM

Pro · 1d ago

The Coldest Professional Hockey Game In History: 2026 Iowa Wild Outdoor Classic
1:12

The Coldest Professional Hockey Game In History: 2026 Iowa Wild Outdoor Classic

1d ago

Replay: Home - 2026 Toronto vs Providence | Jan 25 @ 1 PM
3:04:18

Replay: Home - 2026 Toronto vs Providence | Jan 25 @ 1 PM

Pro · 1d ago

Replay: Away - 2026 Toronto vs Providence | Jan 25 @ 1 PM
3:04:24

Replay: Away - 2026 Toronto vs Providence | Jan 25 @ 1 PM

Pro · 1d ago

Replay: Home - 2026 San Diego vs Abbotsford | Jan 24 @ 6 PM
3:22:12

Replay: Home - 2026 San Diego vs Abbotsford | Jan 24 @ 6 PM

Pro · 2d ago

Replay: Away - 2026 San Diego vs Abbotsford | Jan 24 @ 6 PM
3:22:12

Replay: Away - 2026 San Diego vs Abbotsford | Jan 24 @ 6 PM

Pro · 2d ago

Replay: Home - 2026 Tucson vs Henderson | Jan 24 @ 5 PM
3:30:24

Replay: Home - 2026 Tucson vs Henderson | Jan 24 @ 5 PM

Pro · 2d ago